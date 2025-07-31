Beşiktaş'tan imza şov! 6 transferi aynı anda açıkladılar

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında 6 oyuncuyu renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında siyah-beyazlıların, Portekizli forvet Tania Mateus ve orta saha Esra Manya'nın yanı sıra savunma oyuncuları Nehir Zeytünlü, Damla Bozyel, Defnesu Aldemir ve Beyza Semercioğlu'nu kadrosuna kattığı bildirildi.
Açıklamada, yeni transferlere siyah-beyazlı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.
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