Beşiktaş'tan imza şov! 6 transferi aynı anda açıkladılar

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan imza şov! 6 transferi aynı anda açıkladılar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, kadrosuna tam 6 takviye yaparken, bu isimleri de aynı anda açıkladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında 6 oyuncuyu renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında siyah-beyazlıların, Portekizli forvet Tania Mateus ve orta saha Esra Manya'nın yanı sıra savunma oyuncuları Nehir Zeytünlü, Damla Bozyel, Defnesu Aldemir ve Beyza Semercioğlu'nu kadrosuna kattığı bildirildi.

Açıklamada, yeni transferlere siyah-beyazlı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

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