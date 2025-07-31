Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu tamamlandı! İşte tur atlayan takımlar...

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu tamamlandı! İşte tur atlayan takımlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu oynanan 10 mücadeleyle tamamlandı. Turun tamamlanmasının ardından temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde Panathinaikos ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu, 10 rövanş maçıyla sona erdi.

Rakiplerini eleyen Karabağ, Malmö, Ludogorets, Shkendija, Pafos, Ferencvaros, Rangers, Lech Poznan, Salzburg ve Viktoria Plzen, 3. eleme turuna yükseldi.

İlk maçı 2-0 kazanan Rangers, deplasmanda Panathinaikos ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Rakibine elenen Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

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Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda): 1-0 (3-0)

Malmö (İsveç) - RFS (Letonya): 1-0 (4-1)

Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan): 3-1 (0-0)

FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-2 (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1 (1-1)

Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan): 4-3 (2-1)

Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya): 1-1 (0-2)

Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya): 0-1 (1-7)

Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-1 (4-1)

Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-3 (1-0)

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