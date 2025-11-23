Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye kısa bir süre kala siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın sözleri, Rafa Silva'ya gönderme olarak yorumlandı.

Sergen Yalçın'dan olay açıklama!

İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:

"Milli takım oyuncularımız döndü. Arada onlarla çok antrenman yapamadık ama sonra çalıştık. İyiyiz, oyuncuların moralleri iyi. Bu hafta iyi hazırlandık. 2-3 plan üzerinde çalıştık. İnşallah iyi olur. Eksiğimiz yok, iyiyiz. İyi bir oyun ve skor bizi çok motive eder."

