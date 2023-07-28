Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor

Milan’dan Ante Rebic’i kadrosuna katmak üzere anlaşmaya varan siyah-beyazlılar şimdi de bir başka Milan'ın başka bir yıldızı için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

MİLAN BONSERVİSİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR

İtalya'dan Calciomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Milan’ın 32 yaşındaki sağ kanadı Junior Messias’ı gündemine aldı. Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak katmak istediği öne sürülen haberde İtalyan ekibinin ise oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkartmak istediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 maça çıkan Junior Messias bu maçlarda 6 gol 2 asist kaydetti.