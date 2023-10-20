Beşiktaş taraftarı RAMS Park'a toplu gidecek

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında tribünde yer alacak siyah-beyazlı taraftarların, RAMS Park'a toplu gideceği açıklandı.

Beşiktaş taraftarı RAMS Park'a toplu gidecek

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş, Galatasaray maçına gidecek taraftarların toplu şekilde gideceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, '"Galatasaray maçında deplasman tribününde yer alacak taraftarlarımızın maçın oynanacağı stadyuma ulaşımı, güvenlik tedbirleri kapsamında toplu olarak servis araçlarıyla sağlanacaktır.

Taraftarlarımızın yarın saat 13.00'ten itibaren Tüpraş Stadyumu'nun yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2. Bölge Şefliği’nde bir araya gelmeleri gerekmektedir. Taraftarlarımız saat 15.00'ten itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne toplu olarak hareket edeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

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