Beşiktaş taraftarı stadı terk etmiyor

Beşiktaş tribünleri, bitiş düdüğünün ardından tribünleri terk etmedi ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratında bulundu.

Beşiktaş taraftarı stadı terk etmiyor

Beşiktaş tribünleri, 2-0 öne geçilen ancak son 10 dakikada yenilen gollerle 3-2 kaybedilen Lugano maçının ardından futbolculara da tepki gösterdi.
Siyah beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından stadyumu terk etmedi ve 'O takım gelecek, hesap verecek' tezahüratları yaptı. Dakikalar geçmesine karşın siyah beyazlı futbolcular yeniden sahaya gelmeyince 'O takım buraya s.... s.... gelecek' tezahüratları yapıldı.
Tribünler, maçın bitiminin ardından 'istifa' tezahüratl arı sonrası yüksek sesle müzik açılmasına da yoğun şekilde tepki gösterdi.

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