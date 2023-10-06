İşte bakanın olaya ses çıkarmadığı an: TFF Başkanı, Spor Bakanı’nın yanında BJK Başkanı’na parmak salladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Lugano’yu konuk etti. Maçı Tüpraş Stadyumu'nda takip eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tribünlerin kendisine yönelik sert protestosunun ardından stadyumu terk etti. Büyükekşi’nin, stadyumdan ayrılırken sinirli olduğu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye parmak salladığı görüldü. Olayın Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanında yaşanmış olması ise dikkat çekti.

İşte bakanın olaya ses çıkarmadığı an: TFF Başkanı, Spor Bakanı’nın yanında BJK Başkanı’na parmak salladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano’yu konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın son yarım saatini 10 kişi oynayan siyah beyazlılar, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN BÜYÜKEKŞİ’YE TEPKİ

Müsabakayı; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de protokol tribününden takip etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugano maçında tepkiler sonrası stadı terk etti - 1

Mücadelenin ilk devresinin sonuna doğru ise tribünler, TFF Başkanı Büyükekşi'ye yönelik küfürlü tezahüratlar ve protestoda bulundu.

Büyükekşi, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tepkisinin ardından Tüpraş Stadyumu'nu terk etti.

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ÇEBİ’YE PARMAK SALLADI

TFF Başkanı'nın stadyumdan ayrılırken sinirli olduğu ve Beşiktaş Başkanı Çebi’ye parmak salladığı görüldü.

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Çebi'ye dönerek, “Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz” dediği öne sürülen Büyükekşi’nin, Beşiktaş tribünlerine el kol hareketleri yaptığı görüntülendi.

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SPOR BAKANI ‘SESSİZ’ KALDI

Öte yandan söz konusu olayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanında yaşanmış olması da dikkat çekti.

TFF Başkanı Büyükekşi’nin, Beşiktaş Başkanı Çebi’ye parmak salladığı anlarda Bakan Bak’ın tepkisiz kaldığı gözlemlendi.

Sosyal medyada ise taraftarlar tarafından Büyükekşi’nin, Spor Bakanı’nın yanında bir kulüp başkanına yönelik tehditvari hareketler sergileme cesaretini nereden bulduğu yönünde sorular sordu.

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MASAYA YUMRUĞUNU VURA VURA KONUŞMUŞTU

Beşiktaş, 2022-2023 sezonun 2. haftasında konuk olduğu Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı. Karşılaşmaya ise hakem Yasin Kol’un siyah-beyazlı takım aleyhine verdiği hatalı kararlar damga vurmuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşmanın ardından TFF''ye giderek başkan Mehmet Büyükekşi ile görüşmüştü.

Görüşme sonrası Beşiktaş camiasının artık güvene ihtiyacı olduğunu ve TFF’nin yapılan yanlışları düzeltmesi gerektiğini söyleyen Çebi, “Türk futboluyla ilgili konular konuşuldu ama herkesin malumu olduğu üzere 2 gün önce oynanan maçta Beşiktaş’ın uğradığı haksızlığı, adaletsizliği elimizdeki belgelerle kendilerine arz ettik. Sonuç itibariyle kendilerinin de bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini, tavırlarından anlamış bulunuyorum. Biz gerekenin yapılacağını umuyoruz ve bekleyeceğiz." demişti.

Ancak Riva’da düzenlenen bir MHK seminerinde konuşan Büyükekşi ise Çebi'yi işaret ederek çok sert ifadeler kullanmıştı.

Çebi'nin, ''Yasin Kol''u istemiyoruz'' ifadesine karşılık Büyükekşi masaya elini vurarak, "Hakem atamaları algoritma üzerinden yapılıyor. 'Şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz' gibi çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz." yanıtını vermişti.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gaziantep-fk-baskaniyken-besiktas-macindan-sonra-hakeme-isyan-tff-baskaniyken-besiktas-baskaninin-arkasindan-masaya-yumruk-vuran-571223h.htm

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