Beşiktaş taraftarından babasına Gordon Milne sürprizi. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş'ı tarihinde 3 kez şampiyon yapan ve en uzun süre çalıştıran teknik direktör olan Gordon Milne, Bodrumdaki bir otelde görüldü. Beşiktaş taraftarının Milne ile çektiği o video sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş taraftarından babasına Gordon Milne sürprizi. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş'ı aralıksız 1987-1988 sezonundan başlayarak 6,5 yıl görev yaparak ve şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör olan Gordon Milne, Bodrumdaki bir otelde görüldü.

VİDEODA TÜRKÇE KONUŞTU
Feridun Ferit Aydın isimli bir sosyal medya kullanıcısına ithafen çekilmiş bu video siyah beyazlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Gordon Milne'nin görüntüde Türkçe konuşması da ayrıca dikkatlerden kaçmadı.

GORDON MİLNE KİMDİR?
Gordon Milne, İngiliz eski futbolcu ve aynı zamanda teknik direktör. Uzun yıllar Beşiktaş'nin teknik direktörlüğünü yapan Milne, Türkiye'de ayrıca Bursaspor ve Trabzonspor'un da teknik adamlığını yaptı.

Akıllara en çok Beşiktaş ile kazındı. 1987'de Milne, ilk kez yurt dışına çıktı ve Beşiktaş'nin teklifini kabul etti. İlk sezon Galatasaray'ın ardında ikinci oldular. Kupada da başarısız olan Beşiktaş'ın tek tesellisi Başbakanlık Kupası oldu. 1988-89 sezonunda yine lig ikincisi oldular ancak bu sefer hem Türkiye Kupası'nı hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandılar. Ligde şampiyonluğun gelmemesi nedeniyle Milne üstünde baskı oluşsa da başkan Süleyman Seba devam kararı aldı. 1989'dan itibaren ise Beşiktaş fırtına gibi esmeye başladı. Üç sezon üst üste lig şampiyonluğu kazanıldı. 1990-91 sezonundaki şampiyonluk hiç yenilgi alınmadan kazanılmıştı. Böylece Beşiktaş, Türkiye tarihinde namağlup tek şampiyon unvanını kazandı. Bu üç yılda bir Türkiye Kupası bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası geldi. Buna rağmen Beşiktaş, Avrupa'da başarı gösteremedi ve ilk turlarda elendi. 1992-93 sezonunda Beşiktaş, şampiyonluğu averaj farkıyla kaybetti ve 4 sezon üst üste şampiyon olma rekorunu kıramadı. 1993-94 sezonuna kötü başlayan Beşiktaş, Milne'in getirdiği yabancılar Osvaldo Nartallo ve Francesco Manassero transferlerinde yaşanan mali problemlerden dolayı Milne'i suçladı ve sezonun ilk yarısı sonunda Milne ve Beşiktaş yollarını ayırdı. Türkiye'de uyguladığı antrenman programları ve taktikler ile Türk futbolunun gelişmesinde önemli bir role sahip Milne, Beşiktaş'taki yabancı haklarını Britanya'dan kullanmış ve Alan Walsh, Ian Wilson gibi tecrübeli isimlerinden yanında, daha sonra İngiliz futbolunda bir efsaneye dönüşecek Les Ferdinand'ı da Türkiye'ye getirmiştir. 1993-94 sezonunu tamamlayamadan ayrılan Milne'in yerine Alman teknik adam Christoph Daum geçti.

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