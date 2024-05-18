Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu

Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2014-2024 yılları arasında en çok satılan telefon markaları açıklandı.
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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 1

International Data Corporation (IDC), 2014-2024 yılları arasında akıllı telefon markalarının ne kadar telefon sattığını açıkladı.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 2

Samsung, 3 milyara yakın telefon satışıyla tüm rakiplerini geride bıraktı.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 3

IDC’nin 2014’ün ilk çeyreği ve 2024’ün ilk çeyreği arasındaki zamanı kapsayan verilerine göre Güney Kore markası Samsung, son 10 yılda 2,93 milyar telefon satışı yaparak rakiplerini arkasında bıraktı.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 4

Samsung rakibi Apple’ı %33 oranında geçti. Apple, bu süreçte 2,2 milyar telefon satışı yaptı.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 5

IDC’nin yaptığı araştırma, Samsung’un son yıllarda sürekli satışlarında düşüş yaşadığını gösterirken 2015’in en çok satış yaptığı yıl olduğunu ortaya koydu.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 6

Samsung, Galaxy S6 ve Note 5’in piyasaya sürüldüğü 2015 yılında 320,9 milyon telefon satmayı başarmıştır.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 7

Apple ise aynı yıl 231,5 milyon telefon satışı yapmıştır. Samsung’un en az telefon sattığı yıl ise 258,2 milyon ile 2022 yılı olmuştur.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 8

Aynı yıl Apple’ın satışları ise 225,3 milyona ulaşmıştır.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 9

Açıklanan verileri dikkate alırken şirketlerin sunduğu cihaz sayısında ciddi farklar olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 10

Samsung her yıl farklı segmentlerden onlarca telefonu piyasaya sürerken, Apple’ın ise sayısı bundan çok daha az olan, sadece amiral gemisi modellerini piyasaya sürüyor.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 11

Bunun dışında IDC verileri, Samsung’un satışlarının Xiaomi, vivo, Huawei gibi şirketlerin toplamından daha çok olduğunu da ortaya koydu.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 12

Listenin üçüncü sırasında olan Xiaomi, 1,1 milyar satış gerçekleştirmiştir.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 13

Xiaomi’nin ardından 4 .sırada OPPO yer alır. OPPO, 911,9 milyon telefon satmıştır.

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Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu 14

Listenin 5.sırasında ise 526,6 milyon satış ile vivo yer almaktadır.

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