Son 10 yılda en çok satan telefon markaları belli oldu

International Data Corporation (IDC), 2014-2024 yılları arasında akıllı telefon markalarının ne kadar telefon sattığını açıkladı.
Samsung, 3 milyara yakın telefon satışıyla tüm rakiplerini geride bıraktı.
IDC’nin 2014’ün ilk çeyreği ve 2024’ün ilk çeyreği arasındaki zamanı kapsayan verilerine göre Güney Kore markası Samsung, son 10 yılda 2,93 milyar telefon satışı yaparak rakiplerini arkasında bıraktı.
Samsung rakibi Apple’ı %33 oranında geçti. Apple, bu süreçte 2,2 milyar telefon satışı yaptı.
IDC’nin yaptığı araştırma, Samsung’un son yıllarda sürekli satışlarında düşüş yaşadığını gösterirken 2015’in en çok satış yaptığı yıl olduğunu ortaya koydu.
Samsung, Galaxy S6 ve Note 5’in piyasaya sürüldüğü 2015 yılında 320,9 milyon telefon satmayı başarmıştır.
Apple ise aynı yıl 231,5 milyon telefon satışı yapmıştır. Samsung’un en az telefon sattığı yıl ise 258,2 milyon ile 2022 yılı olmuştur.
Aynı yıl Apple’ın satışları ise 225,3 milyona ulaşmıştır.
Açıklanan verileri dikkate alırken şirketlerin sunduğu cihaz sayısında ciddi farklar olduğunu belirtmek gerekiyor.
Samsung her yıl farklı segmentlerden onlarca telefonu piyasaya sürerken, Apple’ın ise sayısı bundan çok daha az olan, sadece amiral gemisi modellerini piyasaya sürüyor.
Bunun dışında IDC verileri, Samsung’un satışlarının Xiaomi, vivo, Huawei gibi şirketlerin toplamından daha çok olduğunu da ortaya koydu.
Listenin üçüncü sırasında olan Xiaomi, 1,1 milyar satış gerçekleştirmiştir.
Xiaomi’nin ardından 4 .sırada OPPO yer alır. OPPO, 911,9 milyon telefon satmıştır.
Listenin 5.sırasında ise 526,6 milyon satış ile vivo yer almaktadır.