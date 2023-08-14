Beşiktaş transferde harekete geçti: Talisca Pepe Ziyech Lingard

Transfer harekatında rakiplerine göre geride kalan siyah-beyazlılar uçuşa geçti. Anderson Talisca ve Hakim Ziyech için temaslarını sürdüren yönetim Nicolas Pepe ve Jesse Lingard transferlerinde de hız kazandı.

Beşiktaş transferde harekete geçti: Talisca Pepe Ziyech Lingard

Transfer dönemine durgun bir giriş yapan siyah-beyazlılar, hız kazandı. Anderson Talisca ve Hakim Ziyech isimlerini için girişimlerini sürdüren yönetim, Nicolas Pepe ve Jesse Lingard için de harekete geçti.

NICOLAS PEPE
Kanat transferi için Nicolas Pepe’yi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar transferde önemli mesafe kaydetti. Yıldız futbolcuyu bonservisi ile birlikte takımdan göndermek isteyen İngiliz ekibi bir türlü istediği şartlarda bir teklif gelmemesi nedeniyle Beşiktaş yönetimine, “Gelin görüşelim” çağrısı yaptı.

ANDERSON TALISCA
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda hücum hattına bir yıldız transfer etmek isteyen yönetim, Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca için Al Nassr’a 10 artı 2 milyon Euro’luk teklif yapmıştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin danışmanı Erol Kaynar tarafından duyurulan bu bilgi sonrasında Arap kulübünden yanıt bekleniyor.

HAKIM ZIYECH
Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Hakim Ziyech konusunda da Siyah-Beyazlılar ve oyuncu temsilcisi arasında görüşmeler devam ediyor. Faslı kanat oyuncusu, Chelsea’den ayrılmak için geri sayımda...

JESSE LINGARD
Kartal’ın gündeminde öncelik verdiği isimler arasına son olarak Nottingham Forest’ten ayrılan Jesse Lingard yer aldı. Ofansif orta saha ve her 2 kanat hattında da forma giyebilen 30 yaşındaki yıldız, 3 milyon Euro garanti ücret ve 2.5 milyon Euro da maaş talep etti. Oyuncuyu değerlendirmeye alan idareciler, Lingard’a teklifte bulunacak.

Kaynak: Fanatik

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