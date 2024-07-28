Beşiktaş ve Emirhan Topçu resmen açıklandı

Emirhan Topçu resmen açıklandı

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, A Spor'a yaptığı açıklamada Emirhan Topçu'nun transferi konusunda Beşiktaş ile görüştüklerini ilk kez açıkladı.

Bakır şunları söyledi:

"Emirhan Topçu'yla Las Palmas da ilgileniyor. Beşiktaş'ın 2-3 gündür bir teması var. Görüşmeler yapılıyor. Resmi bir yazılı teklif olmaksızın iki kulübün yetkilileri görüşmelerini sürdürmekte.

Oyuncumuzun hayalini köreltmek istemiyoruz. Emirhan, başka bir ligde oynamak istediğiyle ilgili bir isteği oldu. Buna saygı duyuyoruz. Oyuncu ve kulübümüzün menfati doğrultusunda süreci sonlandırmak istiyoruz. Hem Las Palmas hem de Beşiktaş niyetli oyuncu için. Şartları oluşturabilirsek süreç 2-3 günde bitebilir.

Takas görüşmesi yapılmadı. Beşiktaş'ta çok değerli oyuncular var ama bu takas süreçleri biz Anadolu kulüpleri için dezavantaj oluyor. Kulüpler istese de oyuncu istemeyebiliyor. Bu da zaman kaybı oluyor. Takas görüşmesi şu anda yok. Beşiktaş ile görüşüyoruz. Ortak bir noktada buluşacağız inşallah. En yakın zamanda bu işi tamamlayacağız."

