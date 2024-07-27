Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü yeni transferini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Derya Güç’le sözleşme imzaladı.
Derya Güç’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.
Derya Güç kimdir?
16 Ocak 1997 tarihinde dünyaya geldi. 186 cm boyundaki smaçör; Maltepe Yalı SK, Sistem9 Yeşilyurt, İstanbul Bş. Bld. ve Türk Hava Yolları kulüplerinde forma giydi."
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