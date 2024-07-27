Galatasaray başaramadı

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Galatasaray başaramadı

Son hazırlık maçında Parma ile karşılaşan Galatasaray 2-0 mağlup oldu.

Yeni sezon öncesi Avusturya’da kamp yapan Galatasaray buradaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Parma ile karşı karşıya geldi.

Raiffeisen Arena’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu.

Parma’ya galibiyeti getiren golleri 37. Dakikada Hernani ve 70. Dakikada Dennis Man kaydetti.

Mauro Icardi ilk kez bir hazırlık maçında sahaya çıkarken yeni transfer Elias Jelert ise forma giymedi.

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek 3 Ağustos’ta oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi için hazırlıklarını sürdürecek.

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