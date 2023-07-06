Beşiktaş'ın Agüerosu Semih Kılıçsoy hedefini açıkladı

Beşiktaş'ın gelecek vadeden genç yıldızı Semih Kılıçsoy, yeni sezon öncesi iddialı konuştu.

Beşiktaş'ın Agüerosu Semih Kılıçsoy hedefini açıkladı

Geçen sezonki performansıyla Süper Lig'in en dikkat çeken oyuncularından Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı takımın 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Siyah-beyazlı futbolcu Semih Kılıçsoy, çok iyi çalışarak bu sezon daha fazla süre almayı hedeflediğini kaydetti.
"HAYALİM KUPA KALDIRMAK"
Geçen sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giyen 17 yaşındaki santrfor, "Hayalim önce burada başarılı olmak ve kupalar kazanmak. Şenol hoca geçen sezon bana forma şansı verdi. Teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapacağım. Daha fazla süre bulmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
Semih Kılıçsoy, Arjantinli eski yıldız futbolcu Sergio Agüero'yu örnek aldığını sözlerine ekledi.

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