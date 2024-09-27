Beşiktaş’ın aldığı mağlubiyetin faturası kimlere kesildi? 'Dünyanın en pahalı korkuluğu'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçta Ajax’a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların aldığı ağır yenilginin faturası teknik heyetin kadro tercihlerine kesildi. Siyah beyazlılar aldığı ağır mağlubiyet ile Avrupa mücadelesine son sırada başladı.

Beiltakş’ın dün akşamki mağlubiyeti sonrası en sert tepki Onana’ya geldi. Geçen sezon sadece 1 maçta aldığı süre sonrası tepkilerin odağına yerleşen ve sonrasında kiraya verilen Onana, bu sezon aldığı sürelerle dikkat çekerken yine etkisiz kalmaya devam etti.

Spor yazarları Beşiktaş maçı ile ilgili yazdığı yazılarda hem Teknik Direktör van Bronckhorst’un kadro tercihine, hem de Onana gibi oyuncuların etkisiz performansına dikkat çekti.

İşte spor yazarlarının Ajax-Beşiktaş maçına ilişkin görüşleri:

ALİ ECE (FANATİK): DÜNYANIN EN PAHALI KORKULUĞU

“Devre başlar başlamaz Beşiktaş yine top çıkartırken hata yapmış, Ajax’lılar ortada nasıl olsa 4 milyon Avro’ya kaskallanmış korkuluk var rahatlığıyla yine merkezden bomboş gelip golü atmıştı. Sevgili Giovanni hocam, kısa sürede çok güzel işler yaptın ancak dünkü başlangıç 11’inde adeta pasta yaparken hamur yerine süpürge otu kullanmak benzeri bir hata yaparak dünyanın en pahalı korkuluğunu 6 numarada başlattın. Lütfen tekrar etme!”

FATİH DOĞAN (SABAH): BU SKOR VAN BRONCKHORST'A YAZAR

“Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Oyuncu rotasyonunun etrafına kurgulanmış kötü oyun 4-0'lık farkı getirdi. Van Bronckhorst, Ajax karşısına çıkardığı sürpriz 11'le bu sonucun başrol ismiydi. Sadece bizi değil, rakip hoca Farrioli'yi de şaşırtan üç farklı tercih yaptı. Maçlar kazanılır kaybedilir ama kötü oyun ve skorun sorumluluğu ilk önce GİO'ya yazar. İkincisi vasat sol-sağ bek ile ağır ve üretken olamayan iki 6'ya yazar.”

ALİ GÜLTİKEN (SABAH): SÜRPRİZLERİN SONUCU ACI HAYAL KIRIKLIĞI

“Rakip ceza sahasına girmeden ve isabetli şut atmadan topa sahip olmanın dün akşamki gibi hiçbir faydası olmaz. Bir diğer konu da top rakipteyken bu kadar rahat oynamalarına müsaade etmesiydi. Kanat bekleri çok rahat atağa çıktı, iki kanat ofansif ismi Traore ile Godst çok rahat ceza sahasının içinde girdiler, orta yaptılar. Bu kadar rahat oynamalarına izin vermenin faturası da çok ağır oldu. Bu oyun kadar Bronckhorst'un 11'deki tercihleri de çok karşılık bulmadı. Uzun zamandır oynamayan Onana, tecrübesiz Mustafa ile başlamanın yanından Rafa'yı da kanada koyup savunma bekini kovalamasını beklemek hayalcilik oldu. Sonucu acı bir hayal kırıklığı.”

ATTİLA GÖKÇE (MİLLİYET): BİR MAHCUBİYET GECESİ

Bu mahcubiyet galasının hesabını vermesi gereken kişi, dürüstlüğü ile tanıdığınız Giovanni Van Bronckhorst’tur.. Herhalde durumu anlamamıza yardımcı olacak bir açıklaması vardır. Bu maçta önde baskı yapayım derken, geçiş oyununa yakalanıp peş peşe goller yiyen Beşiktaş dramasını izledik. Ama bir de savunma trajedisi vardı. Dört savunmacının dördü de, rakip golcülerin gerisinde kaldılar