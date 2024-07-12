Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'ndaki rakibi belli oluyor

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'ndaki rakibi belli oluyor

Hentbolda EHF Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda kuralar 16 Temmuz'da çekilecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda kuralar 16 Temmuz'da çekilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kadınlarda EHF Avrupa Ligi'nde Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor, kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Erkekler EHF Avrupa Kupası'nda ise Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento ve Beykoz Belediyespor yer alacak.

Kulüplerin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 16 Temmuz Salı günü yapılacak. EHF'nin Viyana'daki merkezinde TSİ 12.00'de başlayacak kura çekimi, EHF TV Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

Son Haberler
Ahmet Çakar Büyükekşi'yi milyonların önüne attı Spor
Ahmet Çakar Büyükekşi'yi milyonların önüne attı
Angel Di Maria imzayı attı Spor
Angel Di Maria imzayı attı
Google o uygulamanın resmen fişini çekti Teknoloji
Google o uygulamanın resmen fişini çekti
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Patron hakkını arayan işçileri tehdit etti. 'Cevap verme bana. Ben söz verince konuşacaksın' Gündem
Patron hakkını arayan işçileri tehdit etti. 'Cevap verme bana. Ben söz verince konuşacaksın'
Arnavutköy'de 23 kaçak yapı daha yıkıldı Yerel Haberler
Arnavutköy'de 23 kaçak yapı daha yıkıldı
47 bin 700 TL promosyon alacaklar. Resmen açıklandı Ekonomi
47 bin 700 TL promosyon alacaklar. Resmen açıklandı