Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak

Yeniçağ Spor / Aytunç AKIN

Trabzonspor maçındaki hezimetin ardından hafta içi Brugge mesaisi de tam hüsranla sonuçlanacakken Cenk Tosun, Beşiktaş’a hayat vermişti. En azından mağlup olmamanın vermiş olduğu moralle Beşiktaş, evinde Kayserispor’u ağırladı.

Maç önünde tam ezici, yıkıcı bir Beşiktaş oyunu beklerken, Gedson’un sakatlığı ortaya çıktı ve Şenol hoca, kadroda Gedson’ın yokluğunda Chamberlain’i değerlendirdi.

Maça başlanan on birde Chamberlain’in yanı sıra Bailly de Colley ile ilk kez sahaya çıktı.

Kayserispor, uzun toplarla Thiam’ı bularak ileride tehlike yaratmak istiyordu. Gerek Colley ile Bailly’nin ilk kez beraber oynayışı gerekse de orta sahadaki zafiyet, Kayserispor’un bu istediği pozisyonlara 2-3 kere girmesine neden oldu. Bu pozisyonlardan buldukları kornerden de golü buldular.

CHAMBERLAIN VE ABOU'NUN SİFTAHI

Net gol pozisyonu üretkenliği sıkıntısının yine yaşandığı bu maçı da çok da iyi bir oyun sergilemeyen Beşiktaş, Salih'in ekstrası ile ilk golünü bulan Chamberlain ve ligde siftah yapan Aboubakar’ın golleriyle kazanarak moral buldu.

CHAMBERLAIN VE SALİH

Fazlasıyla tartışılan bir transfer olan Chamberlain, 11 şansını iyi kullandı. Maç içerisinde iki üç kez kaleyi yokladı ve Salih’in Iniesta’yı andıran mükemmel pasıyla golü buldu. Ayakları yere daha sağlam basan ve fizik kondisyonu geçmiş maçlara göre daha iyi bir Chamberlain izledik. Bu da hem Beşiktaş için hem de kendisi için önemli bir gelişme.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Maç sonunda tribünlerden gelen ses ise ne oyuna ne hocayaydı. Bitiş düdüğüyle beraber tüm stat yönetim istifa sesleriyle yankılandı. Hoş, o da hoparlörden alelacele çalınan yüksek sesli marşlarla bastırıldı. Belli ki bundan sonra her puan kaybında huzursuzluk baş gösterecek.

ABOUBAKAR FAZLASIYLA SİNİRLİYDİ

Dikkatimi çeken bir nokta da Aboubakar’ın maç sonu oldukça sinirli olması oldu. Maç çıkışı ne fotoğraf ne de forma imzalama isteğini kabul etti ve Masuaku’ya hararetli bir şekilde bir şeyler anlatıyordu. Belli ki bir problem var. Halbuki ligdeki ilk golünü de atmış ve üzerindeki baskıyı da bir nebze de olsa atmıştı.

BEŞİKTAŞ RAKİPLERİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇER

Sonuç olarak bu oyun, ne ligde ne de Avrupa’da Beşiktaş’a yetebilecek bir oyun değil. Özellikle ileride oynayan oyuncuların daha skorer olması, orta sahadaki üretkenliğe bağlı. Bugün Salih, onlardan birini bize gösterdi. Bunların olması Aboubakar’ı da yukarı çekecektir. Aboubakar ne kadar skor üretmeye başlarsa Beşiktaş o kadar rakiplerinin önüne geçecek. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak.

İKİ KRİTİK DEPLASMAN...

Şimdi, Beşiktaş’ın önünde iki kritik maç var. Elbette ki daha ligin başı ancak çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor deplasmanı ve Pazar günü oynanacak Konyaspor deplasmanı, Beşiktaş’ta çoğu şeylerin belirleyici rolü olmaya aday.

SENARYONUN GİRİŞ SAYFALARI

İki maçtan çıkacak 6 puan, yarışta ben de varım demek. Ancak 6 puan dışındaki her sonuç, ligde uzun vadede Beşiktaş’ı zirveden uzak tutacak senaryonun giriş sayfaları olacak.