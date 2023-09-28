Beşiktaş'ta şu an doğru giden tek şeyi Aytunç Akın açıkladı. En azından bunu başarıyorlar helal olsun

Beşiktaş, Kayserispor’u mağlup ettiğinde yazımın sonlarına, Adana Demirspor ve Konyaspor deplasmanlarında mutlak 6 puan şart. Beşiktaş, yarışta ben de varım demek istiyorsa buralarda kayıp yaşamamalı. Yoksa başarısızlık senaryosunun giriş sayfaları olur demiştim.

Maç öncesi Stambouli ve N’diaye gibi eksiklere ve dizilişlere baktığımda orta sahanın hakimiyetinin Beşiktaş’ta olacağını ve orta alanda bulduğu boşluklarla Aboubakar’a oldukça fazla fırsat yaratılacağını düşünmüştüm.

Oldu mu peki? Oldu… İlk yarı 8 şutu var Beşiktaş’ın Adana Demirspor kalesine. Gerek Cenk’in gerek Aboubakar’ın durumu, bu atakların gole dönüşmesine engel oldu.

MERT GÜNOK’UN FORMSUZLUĞU

Peş peşe Mert’in yediği goller de takımı iyice demoralize etti. Opta verilerine göre; %60 (9/15) ile bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen şutların en büyük bölümü gole dönüşen takım Beşiktaş olmuş. Formsuzluk da bir yere kadar!

CHAMBERLAIN GÜNEŞ’İN GAZABINA UĞRADI

Kayserispor maçında ayakta kalan tek isim Chamberlain’di bugün de Chamberlain oldu. İlk yarıda orta sahayı ayakta tutan Chamberlain, Şenol Güneş’in gazabına uğradı ve oyundan alındı.

UMUTSUZ VE DİRENÇ DÜŞÜREN BAKIŞLAR

43.dakikada yayıncı kuruluş ekranlara bir görüntü getirdi. Beşiktaş kulübesinde Şenol Güneş, elini çenesine koymuş ve uzaklara dalmıştı. Orkestrada bulunan müzisyenler, şefin tutuk halini görünce besteyi berbat etti. Sezonun başlangıç özeti gibi kare.

ASİ RUH KAYBOLMUŞ

48.dakikada Beşiktaş korner kullanıyor. Ghezzal kesti, ön direkte Necip ile Adana Demirsporlu bir oyuncu arasında kaldı top. Kimse itiraz etmedi, pozisyonda ısrarcı olmadı. O top, aut oldu.

Beşiktaş takımının asi ruhu kaybolmuş. Kimse çıkmayan sarı karta, verilmeyen kornere, verilmeyen faule itiraz edemez olmuş. Büyük takım reaksiyonu budur arkadaşlar. Büyük camia refleksi budur! Lütfen nerede olduğunuzu unutmayın, unutuyorsunuz!

GHEZZAL VE CENK… PEŞİNDEN MULEKA

Artık bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilme hakkına sahibim diye düşünüyorum. Bu Ghezzal ile OL-MAZ. Kayserispor maçında Ghezzal, oyun anlamında Beşiktaş’a ne katkı verdi? Verdiği katkı neydi ki Adana Demirspor maçında 11 başladı.

Keza Cenk… Bu haliyle 97 dakika sahada kalmayı hak ediyor mu gerçekten?

Ama Muleka… fizik kondisyonu üst seviyede. Oyuna girdikten sonra 2-3 tane iyi pozisyon hazırladı. Niye oynamaz ki Muleka… Günah keçisi çünkü… Her sorunda tek sorunlu. Forma adaleti herkese lazım!

DOĞRU GİDEN TEK ŞEY…

Sözün özü; Beşiktaş’ta doğru giden hiçbir şey yok. Bir sezon daha yok olmak üzere..

Pardon! Bir saniye... Tek doğrularını şimdi hatırladım. Beşiktaş hala doğru renk formalarla sahaya çıkıyor. Tebrik ederim!

En azından doğru yaptığınız bir iş var, övgüyle anlatabilirsiniz…