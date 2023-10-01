Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Buna göre siyah beyazlı takımın şu kadro ile mücadele etmesi bekleniyor:

Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Cenk, Muleka, Aboubakar.

Konyaspor'un 11'i ise şöyle:

Bernardoni, Adil, Uğurcan, Guilherme, Calvo, Ahmet, Soner, Oğulcan, N’Zonzi, Oliveira, Moreno.

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