Beşiktaş'ın Samsun maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

Saat 21.45’te 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

İşte ilk 11’ler:

Samsunspor(Muhtemel): Okan Koçuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Youssef Ait Benasser, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Nany Dimata, Carlo Holse, Marius Moundilmadji

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Rashica, Immobile

Siyah-beyazlılar Aboubakar, Can Keleş, Bakhtiyor Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade Chamberlain’i ise Samsun’a getirmedi