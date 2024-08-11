Beşiktaş'ın Samsun maçı ilk 11'i belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Samsun maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş ligin ilk haftasında Samsunspor'a konuk oluyor.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

Saat 21.45’te 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

İşte ilk 11’ler:

Samsunspor(Muhtemel): Okan Koçuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Youssef Ait Benasser, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Nany Dimata, Carlo Holse, Marius Moundilmadji

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Rashica, Immobile

Siyah-beyazlılar Aboubakar, Can Keleş, Bakhtiyor Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade Chamberlain’i ise Samsun’a getirmedi

Son Haberler
Biden'dan Trump'a zehir zemberek sözler: O, ABD güvenliği için gerçek bir tehlike Dünya
Biden'dan Trump'a zehir zemberek sözler: O, ABD güvenliği için gerçek bir tehlike
Fenerbahçeli Moussa Sow imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı Spor
Fenerbahçeli Moussa Sow imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı
Telefonunuza gelen bu mesaja tıklamayın. Banka hesabınız boşaltılabilir Gündem
Telefonunuza gelen bu mesaja tıklamayın. Banka hesabınız boşaltılabilir
Farioli havalara uçurdu Spor
Farioli havalara uçurdu
Milli Takım İspanya'ya direnemedi Spor
Milli Takım İspanya'ya direnemedi
Türkiye erken seçime mi gidiyor? Kulisleri sarsan iddia Gündem
Türkiye erken seçime mi gidiyor? Kulisleri sarsan iddia