Türkiye'nin olimpiyatları kaçıncı bitirdiği belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ABD, 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz madalya ile toplamda 126 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.

Çin, 40 altın, 27 gümüş ve 24 bronz madalya ile toplamda 91 madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı. Japonya ise son gün kazandığı 2 altın madalya ile toplamda 20 altın, 12 gümüş ve 13 bronz madalya ile üçüncü sıraya yükseldi.

Yüzme ve su sporlarındaki başarısıyla dikkat çeken Avustralya, 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz madalya ile toplamda 53 madalya kazanarak dördüncü sırada yer aldı. Ev sahibi Fransa ise 16 altın, 26 gümüş ve 22 bronz madalya ile toplamda 64 madalya kazanarak beşinci oldu.

Paris 2024’te Mülteci Olimpiyat Takımı ve 90 ülke madalya mücadelesi verdi.

Türkiye, 64. Sırada Tamamladı

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplamda 8 madalya kazanarak 64. sırada tamamladı. Kadınlar boks branşında 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan milli takım gümüş madalya kazandı.

Güreşte Taha Akgül (erkekler serbest stil 125 kilo) ve Buse Tosun Çavuşoğlu (kadınlar 68 kilo), boksta Esra Yıldız Kahraman (kadınlar 57 kilo), tekvandoda Nafia Kuş Aydın (kadınlar +67 kilo), okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Oyunların ardından ülkeler madalya sıralaması şu şekilde oluştu:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

ABD 40 44 42 126

Çin 40 27 24 91

Japonya 20 12 13 45

Avustralya 18 19 16 53

Fransa 16 26 22 64

Hollanda 15 7 12 34

Büyük Britanya 14 22 29 65

Güney Kore 13 9 10 32

İtalya 12 13 15 40

Almanya 12 13 8 33

Yeni Zelanda 10 7 3 20

Kanada 9 7 11 27

Özbekistan 8 2 3 13

Macaristan 6 7 6 19

İspanya 5 4 9 18

İsveç 4 4 3 11

Kenya 4 2 5 11

Norveç 4 1 3 8

İrlanda 4 0 3 7

Brezilya 3 7 10 20

İran 3 6 3 12

Ukrayna 3 5 4 12

Romanya 3 4 2 9

Gürcistan 3 3 1 7

Belçika 3 1 6 10

Bulgaristan 3 1 3 7

Sırbistan 3 1 1 5

Çekya 3 0 2 5

Danimarka 2 2 5 9

Azerbaycan 2 2 3 7

Hırvatistan 2 2 3 7

Küba 2 1 6 9

Bahreyn 2 1 1 4

Slovenya 2 1 0 3

Tayvan 2 0 5 7

Avusturya 2 0 3 5

Hong Kong 2 0 2 4

Filipinler 2 0 2 4

Cezayir 2 0 1 3

Endonezya 2 0 1 3

İsrail 1 5 1 7

Polonya 1 4 5 10

Kazakistan 1 3 3 7

Jamaika 1 3 2 6

Güney Afrika 1 3 2 6

Tayland 1 3 2 6

Etiyopya 1 3 0 4

İsviçre 1 2 5 8

Ekvador 1 2 2 5

Portekiz 1 2 1 4

Yunanistan 1 1 6 8

Arjantin 1 1 1 3

Mısır 1 1 1 3

Tunus 1 1 1 3

Botsvana 1 1 0 2

Şili 1 1 0 2

Saint Lucia 1 1 0 2

Uganda 1 1 0 2

Dominik Cumhuriyeti 1 0 2 3

Guatemala 1 0 1 2

Fas 1 0 1 2

Dominika 1 0 0 1

Pakistan 1 0 0 1

Türkiye 0 3 5 8

Meksika 0 3 2 5

Ermenistan 0 3 1 4

Kolombiya 0 3 1 4

Kırgızistan 0 2 4 6

Kuzey Kore 0 2 4 6

Litvanya 0 2 2 4

Hindistan 0 1 5 6

Moldova 0 1 3 4

Kosova 0 1 1 2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 0 1 0 1

Fiji 0 1 0 1

Ürdün 0 1 0 1

Moğolistan 0 1 0 1

Panama 0 1 0 1

Tacikistan 0 0 3 3

Arnavutluk 0 0 2 2

Grenada 0 0 2 2

Malezya 0 0 2 2

Porto Riko 0 0 2 2

Fildişi Sahili 0 0 1 1

Yeşil Burun Adaları 0 0 1 1

Mülteci Olimpiyat Takımı 0 0 1 1

Peru 0 0 1 1

Katar 0 0 1 1

Singapur 0 0 1 1

Slovakya 0 0 1 1

Zambiya 0 0 1 1