Beşiktaş'ın soyunma odasında kavga çıktı. Yaka paça birbirlerine girdiler. Formayı yırttı

Antalyaspor-Beşiktaş maçının devre arasında Eric Bailly ile Tayfur Bingöl arasında tartışma çıktı.

Beşiktaş'ın soyunma odasında kavga çıktı. Yaka paça birbirlerine girdiler. Formayı yırttı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçın devre arasında Beşiktaşlı futbolcular Eric Bally ve Tayfur Bingöl arasında tartışma çıktı.

Eric Bailly, Tayfur Bingöl'ün yakasına yapışıp formasını yırttı.

Necip Uysal araya girdikten sonra Bailly, Necip'e de saldırdı.

Bu tartışma sonrası Burak Yılmaz, Bailly'i ikinci yarı başlamadan oyundan aldı.

''YAKASINA YAPIŞAMAZSIN''

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, maç sonu konu ile alakalı, "Beşiktaş forması, benim için her şeyden daha değerli. 3 puan umurumda değil. Önemli olan, Beşiktaş'tır. Terbiyesizlik yapandan Beşiktaş formasını alırım. Teknik direktörlük kariyerim, hiç önemli değil. Bizim ülkemize gelip, bizim oyuncumuza saygısızlık yapanı asla kabul etmeyeceğim. Bailly'i, Tayfur ile yaşadığından dolayı oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasına yapışamazsın." açıklamasını yaptı.

BURAK YILMAZ İSTİFASINI SUNDU

Burak Yılmaz'ın Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayıp istifasını sunduğu öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'nin ise 'Bu haftayı sakin geçirelim. Milli arada gerekeni yaparız' dediği belirtildi.

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