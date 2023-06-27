Beşiktaş'ın stoperi Arsenal'den geliyor

Beşiktaş’ta transfer arayışları sürerken İngiliz basını, Siyah - Beyazlıların Arsenal forması giyen Rob Holding’i kiralamak için görüşmelere başladığını duyurdu.

Beşiktaş'ın stoperi Arsenal'den geliyor

Beşiktaş yönetimi, listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz basını, Beşiktaş’ın hedefindeki ismin Rob Holding olduğunu iddia etti.

Haberde siyah beyazlıların İngiliz savunmacıyı kiralamak için Arsenal ile görüşmelere başladığı belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Rob Holding geçen sezon Arsenal formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol attı. İspanyol basını ise Francisco Montero'ya ülkesinden talipler olduğunu açıkladı.

Real Vallodolid’in geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hamburg’da kiralık olarak geçiren İspanyol savunmacıyı kadrosuna katmak istediği vurgulandı

24 yaşındaki futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi. Montero’nun Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

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