Arda Güler İspanya'yı salladı. Ancelotti 'Çok özel' dedi. Yeni fiyatı dudak uçuklattı

Real Madrid'in deplasmanda 4-4 berabere kaldığı Villarreal maçında birbirinden güzel 2 gol atan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.

Marca gazetesindeki yorumda ise şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid'e bu sezon en son katılan futbolculardan Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden sadece 18 yaşındaydı ve sadece Fenerbahçe'deki oyunuyla Türkiye'de tanınıyordu. Onu izlemek, Türkiye'ye gitmek ve 30 milyon avro ödemek gerekiyordu. Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Güler'de bir dünya yıldızlığı var. Bu sezon 6 gol attı. Arda bir fenomen."

As gazetesi de Real Madrid'e attığı 4 golün ardından La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya çıkan Villarrealli futbolcu Alexander Sorloth ve Arda Güler'i öne çıkararak, "Sorloth ve Güler şov" diye yazdı.

Arda'nın Real Madrid'i "dinamitleyen isim" olduğunu kaydeden As, "Real Madrid, Arda ile hiç beklemediği bir uzman buldu. Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan bir solak." yorumunu yaptı.