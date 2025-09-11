Beşiktaş'ın yeni transferinden Kadıköy anısı: 'Hayatımın en güzel anlarından biri'

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan transfer ettiği Gökhan Sazdağı, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferi nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Sazdağı, "Çok büyük bir camiaya geldim. Normalde de İstanbul'da yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum" dedi.

"Buradaki en büyük hedefim Beşiktaş camiasına yıllar boyu hizmet edebilmek" diyen Sazdağı, "Tabii ki 4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. Tecrübelerimizi, deneyimlerimizi harmanlayarak inşallah daha güzel bir takım oluruz. Daha güzel bir takım yaratırız. Daha iyi futbol izletiriz. Bu forma altında tek hedefimiz bu olur" ifadelerini kullandı.

"BU STATTA İLK DEFA ISLIKLANMAYACAĞIM"

Beşiktaş Park'ta daha önce rakip olarak sahaya çıktığını hatırlatan Sazdağı, "Bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇIYLA İSMİM DAHA ÇOK DUYULDU"

Kariyerinde yaşadığı güzel anlara değinen Gökhan Sazdağı, "Geçen sezon Kayserispor ile çıktığım Fenerbahçe karşılaşması bunlardan biri olabilir. 3 asistlik bir performansla 1 puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Buna bir kırılma anı denmeyebilir ama hayatımın en güzel anlarından birisiydi. Daha çok ismimin duyulması da bu maçla birlikte oldu. Önemli bir andı benim için" dedi.

Geçtiğimiz 20 Nisan günü, Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe ve Kayserispor 3-3 berabere kalmıştı. Kayserispor'un 3 golünde de asisti Gökhan Sazdağı yapmıştı.

"DERBİ, BÜYÜK MAÇ DEMEK AMA..."

Mücadeleden vazgeçmeyen bir oyuncu olduğunu anlatan Sazdağı, "Taraftarlarımız mücadeleden vazgeçmeyecek bir Gökhan olacağına yüzde 100 emin olsunlar. Tabii ki derbi, büyük maç demek ama ben maç seçmem. Her maç mücadelemi ortaya koyarım. Hayalini kurduğum ilk an, ilk maçımda belki bir asist yapmak olabilir" şeklinde konuştu.