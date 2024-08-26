Beşiktaş'ta 2 futbolcunun defteri kapanacak

Beşiktaş'ta kadro değişimi hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, 7 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, birçok oyuncu ile de yollarını ayırdı.

Bu hafta, takımdan ayrılacak oyunculara yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Bu isimlerden biri de Alex Oxlade-Chamberlain.

Ada kulüplerinin ilgisini çeken İngiliz oyuncu ile sözleşme fesih görüşmeleri sürüyor.

Yönetimin, kısa süre içinde tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya varması bekleniyor.

AMARTEY İKNA SÜRECİNDE

Daniel Amartey de Beşiktaş'tan ayrılmak üzere.

Yönetim, Ganalı oyuncunun Suudi Arabistan kulüplerine transfer olmasını istiyor.

31 yaşındaki oyuncu ayrılmak istemese de, ikna edilmeye çalışılıyor.

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