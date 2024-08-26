Beşiktaş'ta 2 futbolcunun defteri kapanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta 2 futbolcunun defteri kapanacak

Siyah-beyazlı ekipte kadro şekillenmesi devam ediyor. Bu kapsamda Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta kadro değişimi hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, 7 yeni oyuncuyu kadrosuna katarken, birçok oyuncu ile de yollarını ayırdı.

Bu hafta, takımdan ayrılacak oyunculara yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

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Bu isimlerden biri de Alex Oxlade-Chamberlain.

Ada kulüplerinin ilgisini çeken İngiliz oyuncu ile sözleşme fesih görüşmeleri sürüyor.

Yönetimin, kısa süre içinde tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya varması bekleniyor.

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AMARTEY İKNA SÜRECİNDE
Daniel Amartey de Beşiktaş'tan ayrılmak üzere.

Yönetim, Ganalı oyuncunun Suudi Arabistan kulüplerine transfer olmasını istiyor.

31 yaşındaki oyuncu ayrılmak istemese de, ikna edilmeye çalışılıyor.

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