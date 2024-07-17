Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası başladı

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangın, 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili olarak, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı ve yargılanmalarına başlandı.

29 kişi ölmüştü. Davası başladı

İstanbul'un Gayrettepe semtinde bulunan Masquerade adlı gece kulübünde çıkan yangınla ilgili davada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 7'si tutuklu 9 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya müştekiler, avukatları ve izleyiciler de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara yöneltilen suçlamaları hatırlattıktan sonra tutuklu sanıkların savunmalarını almaya başladı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 2 Nisan'da Gayrettepe'deki Masquerade gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının, gece kulübünde yapılan tadilat sırasında kullanılan elektrikli kaynak makinesinden kaynaklandığı belirtilmişti. İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Mahkeme, olayın tüm detaylarını ve delilleri değerlendirerek kararını verecek.

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