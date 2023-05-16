Beşiktaş'ta 4 isme veda edilecek

Editör: Ufuk Cingöz

Yeni sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş, takımdan gönderilecek isimleri de belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Şenol Güneş ve yöneticiler, Süper Lig'de oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi takımda şans bulamayan oyuncuların durumunu konuşacak.

Toplantıda ilk olarak 4 isim ele alınacak.

İşte o 4 isim;

UMUT MERAŞ

Sözleşmesi 2024'te bitecek Umut Meraş için bonservisi ile gönderilmesi ya da kiralanması gündeme geldi.

ATIBA HUTCHINSON

10 yıldır Beşiktaş formasını terleten 40 yaşındaki Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında bulunmuyor.

WELINTON

Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın yaptığı, “Sağ ayaklı bir stoper alacağız” açıklaması sonrası Brezilyalı futbolcu Welinyon'a yeni sözleşme önerilmesi beklenmiyor. Sn karar yönetim-Şenol Güneş buluşmasında verilecek.

ALEXANDRU MAXIM

Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan kiralanan Maxim için kulübü 2.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Beşiktaş'ın bu fiyatı ödemeye sıcak bakmadığı öğrenildi.