Beşiktaş'taki Gedson Fernandes krizini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Futbol dünyasının sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki'nin yazısı şöyle:

Nerden başlasam..

Nasıl anlatsam..

Bilemiyorum!

Tahir Kıran..

Eski Fenerbahçeli yönetici.

TFF yönetiminde bulunan biri.

Son olarak Rizespor’a başkanlık yaptı..

Kral adam!

Güvenilir. Sorun çözen. Mütevazi.

Kıran’ın kardeşi Tamer Kıran. O da Beşiktaşlı eski yönetici.

İşte bu Tahir Kıran, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Rizespor başkanıyken Gedson’u kiralamış ve aralarında baba-oğul ilişkisi başlamıştı.

Kıran, “Galatasaray maçı öncesi Gedson yanıma geldi. Bunalımdaydı. Kendisi ile konuştum. Derbi performansını gördünüz” şeklinde açıklama yaptı..

Bekledim... Öyle ya Beşiktaş’ın; başkanı, yönetimi, danışmanları, medya sorumluları var.

Teknik ekip de konuya dahil.

Çıt yok!

Portekizli oyuncu da benim gibi beklemede olsa gerek.

Gerçi saha içinde koşuyor!

Hadi diyelim bunlar, kol kırılır, yen içinde kalır mantığındalar.

Ya bu kulübü takip eden gazetecilere ne demeli.

Diğerlerin aksine Beşiktaş’ı takip edenler önce meslek mantığı içindeler.

Bir kaç yancı kaideyi bozmuyor!

Biri çıkıp perde arkasını soruşturmuyor.

Aslında tek bir kişi hariç.

Bakü yolculuğu esnasında Ceyhun Kazancı’ya soruyor.

Kem, küm.. net cevap alamıyor..

Hal böyle olunca el atayım dedim.

Gedson, Kıran’ın iş yerine gidiyor. Daha merhaba demeden başlıyor:

⁃ İngiltere ve İtalya’dan teklifler var. Menajerim iletmiş kulübe dönüş yok. Yarın ne olacak bilemiyorum. Başkan ile konuşmak istedim. Ulaşamadım. Yönetici Emre ve yönetim temsilcisi Ceyhun ile konuştum ikisi de başkan bilir diyor. Karşı taraflar cevap bekliyor. Beşiktaş ile konuşmadan cevap veremiyorum. Bu stres ile kafamı futbola veremiyorum. Kendi kulüp başkanımdan bile haftalardır randevu alamazken, sizi arayıp yanınıza gelebiliyorum…”

Portekizli anlatıp duruyor. Kıran dinliyor. Sonunda tavsiye üstüne tavsiyelerde bulunuyor. Saatler, saatleri kovalıyor.

Terapi uzadıkça uzuyor.

“Galatasaray derbisine çık kendini göster. Bu kez seni kaale almayanlar sana gelecektir” diyor..

Gedson eski başkanı dinlemesine rağmen, henüz giden gelen yok.

Olaya bakar mısınız sevgili dostlar.

Beşiktaş Kulübü.

Yıldız oyuncusu ilgisizlikten hayata küsmüş.

Performansı düşmüş.

Rizespor eski başkanından medet umuyor.

Kıran sayesinde bunalımdan çıkmaya çalışıyor.

Ahmet Nur Çebi ve ekibi bakıyor.

Kıran bir de foto koyup durumu açıklıyor. Duyarsızlık sürüyor.

Beşiktaş medyası uzaktan izliyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluğu birbirlerine ikram eder gibi kayıplar yaşıyor.

İçten içe yanan Kartal, nelerle uğraşıyor!

Göz göre göre mutlu sondan kaçıyor!

Şimdi Gedson gibi bir değer bunları yaşıyorsa, ya diğerleri Allah bilir neler, neler içindeler.

Sadece ANÇ değil. Şenol hoca ve ekibi.

Başkan adaylığını açıklayan Yönetici Emre Kocadağ. Profesyonel Ceyhun Kazancı ve diğerleri..

Lütfedip bir el atın.

Gedson Fernandes gibi eldeki değere sahip çıkın.

Tahir Kıran, sizin yerinize yapıyor.

Hem de tek başına. Oturduğu yerden.

Bu durumda sizlerin o koltuklarda ne işleri var.

Ah dostlar ahhh.

Nereye dokunsak elde kalıyor.

Örümcek ağı gibi.

Bütün medya bu fotoğrafı gördü, Beşiktaş muhabirleri görmedi;