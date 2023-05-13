Beşiktaş'ta acı haber. Mesut Arda hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Mesut Arda hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta acı haber. Mesut Arda hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden, Onursal Başkan Süleyman Seba'nın yakın arkadaşı ve sırdaşı Mesut Arda hayatını kaybetti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Camiamızın Kıymetli Büyüğü Mesut Arda Vefat Etti

Kulübümüzün 1649., Divan Kurulumuzun 341. Üyesi Mesut Arda’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ömrünü Beşiktaşımıza adamış, Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba’ya yol arkadaşlığı yapmış değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz."

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