Beşiktaş'ta anlaşma yakın

Editör: Hamza Özalkuş

Beşiktaş'ta yeni sezonda stadyumun adı için Rusya, Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere'den 4 şirketle pazarlıklar sürüyor.

STAT YENİLENECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Takıma sponsor olmak isteyen firmalarla yaptığı görüşmelerde siyah-beyazlı yönetimin, 20-25 milyon Euro civarında anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Yeni sezonda stadın çatısındaki membranlar başta olmak üzere bir dizi yenilik ve tadilata gidecek olan kulüp, yaptığı araştırma sonrası işin kulübe maliyetinin 2 milyon Euro'ya (Yaklaşık 40 milyon TL) yakın olacağını tespit etti.

GELECEK AY NETLEŞECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de kulübü bu yükten kurtarmak için sponsorluk görüşmesi yaptığı şirketlerden ekstra talepte bulundu. Bu doğrultuda stadın çatısının yenilenmesinin maliyetini de sponsorluğa talip olan firmalar tarafından karşılanması istendi. Görüşmelerin gelecek ay nihai anlaşma ile sonuçlanması bekleniyor.