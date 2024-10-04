Beşiktaş’ta çarpıcı mesaj: Transfere hazırlansınlar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi evinde Eintracht Frankfurt’a 3-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılar üst üste yediği goller sonrası skoru eşitlemek için büyük çaba harcasa da kaleci Santos’u geçemedi. Öte yandan siyah beyazlılarda Immobile penaltı kaçırdı.

Spor yazarları Beşiktaş’ın Alman ekibine karşı aldığı mağlubiyeti değerlendirdi. Yazarlar, Beşiktaş’ın geri düşmesine rağmen oynadığı oyuna dikkat çekti. Öte yandan siyah beyazlı yönetimin ve teknik heyetin ara transfere hazırlanması gerektiğinin altı çizildi.

Spor yazarlarının maç sonrası yorumları şöyle:

ALİ GÜLTİKEN (SABAH): TAKIM GERİ DÖNME ARZUSUNU TERK ETMEDİ

"Maçın içerisinde mutlaka alınacak dersler var. Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunun hala gelişim sürecinde olduğunu düşünürsek bu yaşananları belki makul bir yere oturtabiliriz. Skor olarak geri düşmüş olsa da takım oynama isteğini ve geri dönme arzusunu kaybetmedi. Avrupa süreci Beşiktaş açısından sonuç olarak çok istediği ölçüde yürümüyor ama takımın enerjisi skordan bağımsız doğru yönde ilerliyor."

ATTİLA GÖKÇE(MİLLİYET): TRANSFERE HAZIRLANSINLAR

"Dikkatlerden kaçmasın: Galatasaray ve Fenerbahçe üçer santrforla oynarken, Beşiktaş iki santrforu gönderip yerine tecrübeli tek santrfor getirdi. Bence bu bir eksiklik. Immobile yoruldukça sıkıntı yaratır. Dahası, bu ortamda Semih’e de forvet olarak şans vermiyor. Günün özeti: Üst üste iki yenilgi, iki maçta 7 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın yolunu karartmış oldu. Belki sadece ligi düşünecekler artık. Ara transfere de hazırlansalar iyi olur bence."

SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ): HER GEÇEN GÜN İYİ BİR TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

"Oyunun özeti iyi oynadık fakat kaleci Santos'u geçemedik. Netice bu olmamalıydı. Fakat şunu belirtmek lazım Beşiktaş ayağa pas, geçiş oyunları ve dikey yol pozisyonları ile her geçen gün daha da iyi bir takım olma yolunda ilerliyor. Hatta duran top organizasyonlarında da oldukça gelişmeler var. Bu anlamda hocayı takdir etmek lazım. Bir küçük parantezde geçtiğimiz maçta ligde Immobile'ye yapılan aynı faulü burada hakem tereddüt etmeden veriyor üstüne birde kart gösteriyor. Umarım bizim hakemlerimiz bu maçları izliyordur."