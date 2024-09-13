Beşiktaş'ta Daniel Amartey ile yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Daniel Amartey Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daniel Amartey’le Yollarımız Ayrılmıştır Kulübümüzle profesyonel futbolcu Daniel Amartey arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Beşiktaş JK" ifadelerini kullandı.