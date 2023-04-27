Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme: Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, Galatasaray'la oynayacağı derbiye hazırlanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in kararı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme: Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, Galatasaray'la oynayacağı dev maça hazırlanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'ini belirlediği öğrenildi.

Siyah beyazlı takım son antrenmanında taktiksel çift kale maç yaptı.

Maçı sık sık durduran ve futbolcularını uyaran Güneş'in Galatasaray karşısında baskılı bir oyun istediği ve orta saha varyasyonları üzerinde durduğu, duran toplarla ilgili de isteklerde bulunduğu ifade edildi.

Güneş'in Galatasaray maçında da kalede Mert'i görevlendireceği, savunmayı da Onur, Colley, Saiss ve Masuaku'dan oluşturacağı belirtildi.

Orta sahada Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Salih'i oynatacak olan Güneş'in forvet hattında ise Redmond, Aboubakar ve Cenk Tosun'a yer vereceği ortaya çıktı.


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