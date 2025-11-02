Beşiktaş'ın 2025 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'a verilen ceza oylamaya sunuldu.
Yapılan oylamanın ardından Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kulüp üyeliğinden 1 yıllığına ihraç edildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Beşiktaş Kulübü'nün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Hasan Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.
Yaşanan bu olayın ardından Beşiktaş Disiplin Kurulu'nun Hasan Arat'ın kulüpten 1 yıl süreyle kulüpten uzaklaştırılması yönünde aldığı karar, siyah-beyazlı kulübün kongresine taşınmıştı.
Arat, 3 Aralık 2023 ve 29 Kasım 2024 tarihleri arasında Beşiktaş'ta başkan olarak görev yapmıştı.