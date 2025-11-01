Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.

İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

SON 6 MAÇIN TAMAMINI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetler elde etti.

FATİH TEKKE GALATASARAY'DAN PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlara karşı puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a ligde 6 kez rakip oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçın hepsini kazanırken, 15 kez fileleri havalandırdı ve sadece 1 gol yedi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan Ayhan Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.