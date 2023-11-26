Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay galibiyeti getiren hamleyi açıkladı

Samsunspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Çalımbay, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİYLE İSTEDİĞİMİZİ YAPABİLDİK"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Çalımbay, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Samsunspor sezon başı kötüydü ama düzelmişler. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. Baş başa bir maç oynadık. İkinci yarı oyuncu değişikliğiyle birlikte istediklerimizi yapabildik. Çok güzel bir maç oldu. İki takım da galibiyet için oynadı. Bir seri yakalamak için galibiyete ihtiyacımız vardı. Uzun süre sonra deplasmanda galip geldik. Futbolcularımıza da öz güven geldi. Artık herkes kendini daha rahat ve daha iyi hissediyor. Bu galibiyetin ilerisi için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.