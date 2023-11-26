Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay galibiyeti getiren hamleyi açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, seri yakalamak için galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu, Samsunspor galibiyetinin kendilerine iyi geldiğini söyledi.

KAYNAK: İHA
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay galibiyeti getiren hamleyi açıkladı

Samsunspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Çalımbay, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİYLE İSTEDİĞİMİZİ YAPABİLDİK"
Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Çalımbay, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Samsunspor sezon başı kötüydü ama düzelmişler. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. Baş başa bir maç oynadık. İkinci yarı oyuncu değişikliğiyle birlikte istediklerimizi yapabildik. Çok güzel bir maç oldu. İki takım da galibiyet için oynadı. Bir seri yakalamak için galibiyete ihtiyacımız vardı. Uzun süre sonra deplasmanda galip geldik. Futbolcularımıza da öz güven geldi. Artık herkes kendini daha rahat ve daha iyi hissediyor. Bu galibiyetin ilerisi için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Ordu’da 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Gündem
Ordu’da 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Aydın'da çalındı Manisa'da bulundu Gündem
Aydın'da çalındı Manisa'da bulundu
Zeynep Bastık'ın sevgilisiyle dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı Magazin
Zeynep Bastık'ın sevgilisiyle dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı
Tayland’da dolandırılan Türk dünyanın gündeminde. Neyi var neyi yok kaptırdı Gündem
Tayland’da dolandırılan Türk dünyanın gündeminde. Neyi var neyi yok kaptırdı
Galatasaray'dan Süper Lig'de 8 farklı galibiyet Spor
Galatasaray'dan Süper Lig'de 8 farklı galibiyet
Hasan Arat büyük bombayı patlattı. Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar'ı açıkladı Spor
Hasan Arat büyük bombayı patlattı. Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar'ı açıkladı