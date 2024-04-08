Beşiktaş'taki 2+1 evin fiyatına Manhattan ve Miami'de villa alınıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'taki 2+1 evin fiyatına Manhattan ve Miami'de villa alınıyor
Ne olacak bu işlerin hali...Beşiktaş'ta satılığa çıkan bir dairenin fiyatını söyleyen sosyal medya kullancısının videonun sonunda söylediği sözler bunlar. Beşiktaş'taki otoparkı, ankastresi bile olmayan daireye verilecek para ile Miami veya Manhattan'da daire almak mümkün...

Beşiktaş'da bir dairenin fiyatını, Amerika'nın New York şehrindeki Manhattan bölgesinde bir daire fiyatını ya da Miami'deki bir dairenin fiyatını sollayıp geçti. Beşiktaş'ta satılığa çıkarılan daire 400 bin dolar...Türk lirası karşılığı ise 12 Milyon 800 Bin lira...Binanın otoparkı bile yok. Caddeye park edeceksin. Yaklaşık 400 bin dolar karşılığındaki bir fiyata satılmaya çalışılan dairenin ankastre seti bile yok. Videoyu çeken vatandaş görüntülerinin sonunda "ne olacak bu işlerin hali" diyor...

Video çekip paylaşan sosyal medya kullanıcısı şunlar söyledi:

"Bir vatandaş, Beşiktaş ile Manhattan ve Miami'deki ev fiyatlarını kıyasladı: Beşiktaş'taki bu ev 400 bin dolar civarında. Bu paraya Manhattan ya da Miami'den bir ev satın alabilirsiniz."

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