Ünlü spiker Zeliha Saraç Habertürk'ten gönderildi. Gönderenin Mehmet Şimşek'in danışmanı olduğu ortaya çıktı

Tanınmış sunucu ve ekonomist apar topar şekilde Habertürk ekranlarından uzaklaştırıldı. Başarılı sunucu Zeliha Saraç’ın ekranlardan uzaklaşması hem medya hem de sadık izleyici kitlesi tarafından dikkat çekti.

Saraç’ın “günahı” görevden alınan Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan’ı savunması olduğu belirtiliyor.

Habertürk canlı yayınında birkaç defa Hafize Gaye Erkan’ı savunan hatta bir iki defa da sosyal medya mesajı atan Saraç’ın bileti kesilmiş oldu.

MEHMET ŞİMŞEK’İN DANIŞMANI İSTEDİ

Saraç’ın işten çıkarılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basın danışmanı Sibel Tokgöz’ün Habertürk yöneticilerini arayıp, Zeliha Saraç’ı şikayet ettiği görevden alınmasını istediği öğrenildi.



Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün Zeliha Saraç’ın çalışma ihtimali olan kanalları da arayıp bu durumun önüne geçildiği öne sürüldü.

ERKAN TOKGÖZ’Ü SORUMLU TUTUYORDU

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Maliye Bakanlığı basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün aralarının iyi olmadığı bilinen dedikodular arasında yer alıyor.

Merkez Bankası'nın yönetim bölümüyle ilgili dedikoduların yayılmasının ardından Sibel Tokgöz’ü sorumlu tuttuğu konuşuluyor.

Erkan’ın kendisinin komploya esir kaldığının ve bu komplodan Sibel Tokgöz tarafından hazırlandığı düşünülüyor.

ŞİMŞEK’İN KULAĞINA GİTTİ

Yaşanan gelişmeleri sonradan öğrenen Maliye Bakanı Şimşek’in çok rahatsız olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Şimşek’in bu danışmanı hakkında keskin bir tavır alacağı da konuşulanlar arasında bulunuyor.