O malum haberi tatilcilerden ilk kim verecek. Bakalım ilk ne zaman ortaya çıkacak ?

YENİÇAĞ - SERHAT AĞA - ÖZEL HABER

Bayram tatilinin başlamasıyla özellikle sahil kentlerinin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Megakent İstanbul’dan Trakya bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar Marmara Ereğlisi istikametine araç kuyruklarını oluştururken, Ege ve Akdeniz’e gitmek isteyen vatandaşlar ise Tuzla’dan çıkmak için uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tatil beldelerine varan vatandaşları ise cep yakan adisyonlar bekliyor. Geçtiğimiz senelerde tatil beldelerinde normal fiyatlarının kat be kat üzerindeki hesaplar gündem olmuştu.

Geçtiğimiz sene tatil beldesi Kemer’den gelen 10 kişilik akşam yemeği, alkol, meze ve içecekler ile 7 bin 400 liralık bir adisyonu oluşturmuştu.

Bodrum’a giden vatandaşların 5 kişilik yemeğe 16 bin 497 liralık hesap öderken ücretlerinin yüzde 10’nu kadar da servis ve kuver ücreti ödemişti. Yemeklere ödenen paranın yanı sıra bin 500 lira da servise verilmişti.

Bu sene ise o malum adisyon haberini kimin vereceği merak konusu oldu. Genellikle sosyal medyada gündem oluşturmak için paylaşılan adisyon fotoğraflarının bu sene ne zaman ortaya çıkacağı tartışılıyor.