Beşiktaş'taki yangın sonrası Sinan Apartmanı sakinlerine giriş izni verildi

Kaynak: DHA
Beşiktaş'taki yangın sonrası Sinan Apartmanı sakinlerine giriş izni verildi
Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta Masquerade gece kulübünde meydana gelen yangın sonrası hasar gören Sinan Apartmanı'nda, sakinler valilik izniyle bugün dairelerine giriş yapabildi.

Apartman yöneticisi Lütfi Dörter, "Dün elektriğimiz bağlandı. Bugün suyumuz, asansörlerimiz, yani apartmanla ilgili bütün yapılacak işler tamamlandığı için valilik tarafından da apartmana giriş izni verildi. Çok şükür bayramda evimizde olacağız" dedi.

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan Sinan Apartmanı'nda elektrik ve su bağlantı çalışmaları tamamlandı ve İstanbul Valiliği, apartman sakinlerine giriş izni verdi. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından apartman sakinleri, eşyalarıyla birlikte dairelerine döndü.

Apartman yöneticisi Lütfi Dörter, valilik talimatıyla bugün saat 15.30'da evlere giriş izni alındığını belirtti ve "Çok şükür bayramda evimizde olacağız" ifadelerini kullandı.

Yangın sonrası yaşananları anlatan bina sakinlerinden Canan Yılmaz, "Çok can verildi, bu yüzden üzgünüz. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz, ihmalkârlık olmaz. Buruk bir mutluluk içerisindeyiz. Biz dördüncü kattaydık, bizim dairemiz zarar görmedi ama zarar gören komşularımız oldu. Çok canlar yandı. Umarım son olur" şeklinde konuştu.

Yılmaz ayrıca, oğlunun yangın sırasında apartmanda mahsur kaldığını belirtti.

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