Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası. 'Net bir biçimde duydum' diyerek açıkladı

Hayal kırıklığı ile geçen sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Beşiktaş artık tamamen teknik direktör konusuna kilitlenmiş durumda. Jose Mourinho ismi gündemdeki sıcaklığını korurken, Sergen Yalçın'ın adı da Siyah-Beyazlı ekiple anılıyor.

Bugün ortaya çıkan gelişme ise gündeme adeta bomba gibi düştü. Beşiktaş'ın; Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

Bu iddiayı gündeme atan isim Galatasaray TV'nin eski çalışanı Serbay Şenkal. Fatih Terim'e yakınlığı ile bilinen Şenkal, sosyal medya hesabından görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı:

"Sayın Başkan Hasan Arat, Beşiktaş teknik direktörlüğü için Sayın Fatih Terim’i arıyor, 'Oturalım konuşalım' diyor. Hoca ise bu göreve yeşil ışık yakıyor ve 'Anlaşırsak neden olmasın?' diyor çevresine. Bakalım olumlu neticelenecek mi bu önemli süreç."

Bu iddiayı güçlendiren önemli bir detay daha var...

Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan, kongre üyesi ve siyah beyazlı kulübün altyapısına oyuncu yetiştirmek için kurulan Avcılar Tahtakale Kartalları kulübünün başkanlığını üstlenen Yılmaz Canbolat da Fatih Terim'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu açıkladı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, "Başkan Hasan Arat yerli bir teknik direktör getirecek. Net bir biçimde duydum. Fatih Terim'le başkan bir görüşme yapacak. Fatih Terim ismi masada. Fatih Terim'in de Beşiktaşlı dostlarına gelebilecek bir teklife sıcak bakacağını söylemiş. Önümüzdeki hafta başkan Hasan Arat, Fatih hocayla bir araya gelir. Her iki isim de Adanalı. Bir faktör. Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı bir sempatisi var, bunu her zaman söyledi. Beşiktaş bir yerli teknik direktörle anlaşacak. Bu Fatih Terim olabilir" diye konuştu.

Son olarak Panathinaikos'ta çalışan Fatih Terim, alınan kötü sonuçların ardından gönderilmişti. Yunan ekibinde 26 resmi maça çıkan tecrübeli hoca, 14 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet alarak 1.85 puan ortalaması tutturdu.