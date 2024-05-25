Fatih Terim gitti. Panathinaikos başardı

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Fatih Terim gitti. Panathinaikos başardı

Panathinaikos Yunanistan Lig Kupası'nı kazandı.

Yunanistan Lig Kupası finalinde Panathinaikos Aris ile karşı karşıya geldi.

Panthessaliko Stadyumu'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar rakibini 1-0 mağlup etti.

Yunan ekibine galibiyeti ve kupayı getiren golü 90+7’de Georgios Vagiannidis kaydetti.

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Ayrıca karşılaşmada 51. dakikada Panathinaikos’tan Giannis Kotsiras, 65’de Vladimir Darida ve 71’de ise Jean Jules Sepp Mvondo Aris’ten kırmızı kart gördü.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos’ta takımın başında Apostolos Mantzios yer aldı.

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