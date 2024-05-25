Rey Manaj'dan Sivas'a enteresan veda. Sahayı donla terk etti

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Rey Manaj'dan Sivas'a enteresan veda. Sahayı donla terk etti

Süper Lig'de fırtına gibi esen Rey Manaj, Sivasspor ile son maçına çıktı. Vedası gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sivasspor, Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Kırmızı-Beyazlı ekipte maç sonunda veda yaşandı.

Yiğidolar'ın sezon başında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Arnavut golcü, 36 maçta forma giydi, 22 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rey Manaj'ın taraftarlara vedasında ilginç anlar yaşandı.

Kendisine gösterilen sevgiye karşılık tribünleri tek tek selamlayan Manaj en son şortunu tribünlere fırlattı, sahayı donla terk etti.

Manaj’a birçok kulüpten teklif geldiği, Sivasspor Yönetimi'nin kısa süre içerisinde futbolcu ile kararı açıklayacağı öğrenildi.

(Video Beinsports'tan alınmştır)

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