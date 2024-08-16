Beşiktaş'tan flaş transfer. Formayı giydi imzayı attı

Kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, bir transfer daha gerçekleştirdi.
17 yaşındaki genç voleybolcu Begüm Kaçmaz, siyah-beyazlı takımın kadrosuna katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Begüm Kaçmaz’ı kadrosuna kattı.
Begüm Kaçmaz’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.
Begüm Kaçmaz kimdir?
26 Nisan 2007 tarihinde dünyaya geldi. 187 cm boyundaki orta oyuncu, İlbank ve Vakıfbank kulüplerinde forma giydi.''
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