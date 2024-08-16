Beşiktaş'tan flaş transfer. Formayı giydi imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan flaş transfer. Formayı giydi imzayı attı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 17 yaşındaki orta oyuncu Begüm Kaçmaz'ı transfer etti.

Kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, bir transfer daha gerçekleştirdi.

17 yaşındaki genç voleybolcu Begüm Kaçmaz, siyah-beyazlı takımın kadrosuna katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Begüm Kaçmaz’ı kadrosuna kattı.

Begüm Kaçmaz’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

Begüm Kaçmaz kimdir?
26 Nisan 2007 tarihinde dünyaya geldi. 187 cm boyundaki orta oyuncu, İlbank ve Vakıfbank kulüplerinde forma giydi.''

begum-kacmaz-besiktasta-705x400-1.jpg

18673985.jpg

begum-kacmaz-en-iyi-orta-oyuncu-aziz-yener-odul-450x300.jpg

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı Chelsea ile anlaştı
Milli Takım'a İtalya darbesi
İzmir'de Fenerbahçe depremi
Son Haberler
Ersun Yanal sabır istedi Spor
Ersun Yanal sabır istedi
Şanlıurfa'da silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı Gündem
Şanlıurfa'da silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı
Biden'dan Gazze açıklaması: Anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız Gündem
Biden'dan Gazze açıklaması: Anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız
Azerbaycan Resmi Gazetesi Erdoğan'a sert çıktı: Zaferin mimarı Azerbaycan ordusudur Gündem
Azerbaycan Resmi Gazetesi Erdoğan'a sert çıktı: Zaferin mimarı Azerbaycan ordusudur
Milas’ta orman yangını Yerel Haberler
Milas’ta orman yangını
Juventus'tan Kenan Yıldız sürprizi Spor
Juventus'tan Kenan Yıldız sürprizi
Didim'deki orman yangını söndürülemiyor. Yerleşim yerlerine kadar ilerledi Gündem
Didim'deki orman yangını söndürülemiyor. Yerleşim yerlerine kadar ilerledi