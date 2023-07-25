Beşiktaş'tan Liverpool'un yıldızına kanca

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi biten Alex-Oxlade Chamberlain'e 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Beşiktaş'tan Liverpool'un yıldızına kanca

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Amartey ve Onana’yı kadrosuna katarak transferde hız kazanan Beşiktaş şimdi de orta saha transferi için Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi biten Alex-Oxlade Chamberlain’i gündemine aldı.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ
İngiliz basınından Mirror’ın haberine göre, siyah-beyazlılar, serbest oyuncu durumunda bulunan Chamberlain’e 3 yıllık bir sözleşme teklif etti. Haberde Beşiktaş’ın transfer için oldukça hevesli olduğu belirtilirken, "Onu en yüksek maaşlı oyuncuları yapmak istiyorlar. Chamberlain'in boşta bir oyuncu olması Beşiktaş'ın büyük bir sözleşme teklif etmesine fırsat veriyor" ifadeleri kullanıldı.

PREMIER LİG'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Bir diğer İngiliz kuruluşu Sky Sports ise Beşiktaş’ın bu teklifini doğrularken Chamberlain'in İngiltere milli takımına seçilebilmek için kariyerine Premier Lig’de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI
Alex-Oxlade Chamberlain Liverpool’da geçirdiği 6 sezon boyunca 146 maça çıkmış ve bu maçlarda 18 gol 15 asist kaydetti.

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