Beşiktaş'tan Rebic'e yeni formül

Beşiktaş yönetiminin takımdan ayrılmasını istediği oyuncular arasında Hırvat futbolcu Ante Rebic öne çıkıyor.

FESİH KONUSUNDA DEFALARCA GÖRÜŞÜLDÜ

Rebic ile sözleşme feshi konusunda birçok görüşme yapıldı, ancak oyuncu yönetimin sunduğu tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Rebic'in Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve kontratının bitene kadar takımda kalmak istiyor.

Eğer Rebic takımdan ayrılmazsa, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi askıya alınacak.

Sezon öncesi çalışmalara katılmayan Rebic, Beşiktaş’ın geçen yaz Milan’dan transfer ettiği isimlerden biriydi.

Hırvat futbolcu, Beşiktaş ile çıktığı 23 maçta 1 gol atıp 5 asist kaydetti.