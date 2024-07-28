Beşiktaş'tan Rebic'e yeni formül

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Rebic'e yeni formül

Beşiktaş, takımdan gitmek istemeyen Hırvat futbolcu Ante Rebic için yeni bir çözüm üretti ve sözleşmeyi askıya alabileceği iddia edildi.

Beşiktaş yönetiminin takımdan ayrılmasını istediği oyuncular arasında Hırvat futbolcu Ante Rebic öne çıkıyor.

FESİH KONUSUNDA DEFALARCA GÖRÜŞÜLDÜ
Rebic ile sözleşme feshi konusunda birçok görüşme yapıldı, ancak oyuncu yönetimin sunduğu tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK
Rebic'in Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve kontratının bitene kadar takımda kalmak istiyor.

Eğer Rebic takımdan ayrılmazsa, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi askıya alınacak.

Sezon öncesi çalışmalara katılmayan Rebic, Beşiktaş’ın geçen yaz Milan’dan transfer ettiği isimlerden biriydi.

Hırvat futbolcu, Beşiktaş ile çıktığı 23 maçta 1 gol atıp 5 asist kaydetti.

İlgili Haberler
Milli Takım sahneye çıkıyor
Milli Takım sahneye çıkıyor
Süper Lig paketi 3 katına çıktı. Kaçak yayına hücum ettiler
Son Haberler
Düğün magandası yakalandı Gündem
Düğün magandası yakalandı
8 dijital platforma zam geldi Ekonomi
8 dijital platforma zam geldi
Razgat Topraklıoğlu hedefini açıkladı Spor
Razgat Topraklıoğlu hedefini açıkladı
Kayseri'de oto hırsızları suç makinesi çıktı Gündem
Kayseri'de oto hırsızları suç makinesi çıktı
Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı! Stres biriktiren yerleri açıkladı Gündem
Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı! Stres biriktiren yerleri açıkladı
Muğlaspor'a Fenerbahçe altyapısından kaleci Spor
Muğlaspor'a Fenerbahçe altyapısından kaleci
Beyin yormak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Beyin yormak deyimi ne anlama geliyor?