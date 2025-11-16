Beşiktaş, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu için açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 'Gerilme ve yırtık saptanmıştır'

İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama;

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

