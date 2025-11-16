Brezilya ile Senegal hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Brezilya, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçın ardından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşadı.

RODRYGO ISMAIL JAKOBS'U TAKİBE ALDI

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, maçın ardından Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs ile forma değiştirdi. Rodrygo, daha sonra ise Jakobs'u sosyal medya hesabından takibe aldı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA HAREKETE GEÇTİ

Rodrygo'nun bu hamlesi Galatasaray taraftarlarını son derece heyecanlandırdı. Taraftarlar, Brezilyalı yıldız için sosyal medyada yorum yapmaya başladı.

Real Madrid'in dünya yıldızından Galatasaray'ı heyecanlandıran hamle! Taraftarlar havalara uçtu - Resim : 2

GÖZDEN DÜŞTÜ

Rodrygo, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle bu sezon adeta gözden düştü.

Başkent ekibinde daha çok hamle oyuncusu olan Rodrygo, 13 maçta yalnızca 359 dakika süre bulabildi. Rodrygo, bu sürelerde 2 asist yaptı.

