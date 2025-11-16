Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son dönemde sarı-lacivertliler ile ismi anılan İspanyol devi Barcelona'nın dünyaca ünlü santrforu Robert Lewandowski için sorulan soruya cevap verdi.
Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in Sadettin Saran'a yönelttiği Lewandowski sorusunu Saran, dikkat çeken bir şekilde yanıtladı.
'NEREDEN ÇIKTI LEWANDOWSKI?'
Sinan Engin'in sorusuna son derece şaşıran Sadettin Saran, "Nereden çıktı Lewandowski?" cevabını verdi.
Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.